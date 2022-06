Wise lubab investoritele kasvu - aga aktsia sööstis langusesse

Samas teatas ettevõte, et firma on jätkuvalt kasvukursil ja 30-protsendised aastakasvud on need numbrid, mida nemad ise prognoosivad.

Wise´i aktsia alustas Londoni börsil kauplemist eelmise aasta 5. juulil. Alates sellest hetkest on aktsia kaotanud 61% oma väärtusest. Üks põhjus, miks investorite meel mõru on, peitub ühe Wise´i looja Kristo Käärmanni viperustes Briti finantsjärelvalvega. Kuna sealne maksuhaldur avastas, et mees jättis vahepeal ligi miljoni euro eest makse tasumata, tuli Käärmannil maksta mullu tagantjärele trahvidena ligi pool miljonit eurot. Eile teatas finantsjärelvalve, et asi pole sellega sugugi lõppenud ning et nüüd alustatakse uurimist, kas Käärmann pole oma maksukäitumisega ka mõnda börsireeglit rikkunud. See tähendaks aga Käärmannile võimalikku juhikohalt eemaldamist.