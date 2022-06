Saksamaa lõi arvud kokku: need on 8 tööstusharu, mis gaasipuuduse tõttu löögi alla satuvad

Sel nädalal teatas rahvusvaheline energiaagentuur, et Venemaa võib täielikult Euroopasse suunduva gaasiekspordi kinni keerata ning Euroopa Liit omakorda andis riikidele käsu, oma mahutid vähemalt 80 protsendi ulatuses sügiseks täis panna. Saksamaal räägivad poliitikud juba, et firmad peavad end valmis panema võimalikuks gaasi- ja laiemalt energiapiiranguteks. Selleks puhuks arvutati Saksamaal välja, millised tööstusharud gaasinappuse all kõige enam kannatama hakkavad, vahendab Handelsblatt.