Balti börsile tahab tulla imenumbritega aktsia

Cleveroni varjus tahab börsile tulla Läti firma Indexo. Kuigi mis niiväga Läti – omanike ja juhtide ringis leidub vägagi tuntud eestlasi. Teiste seas näiteks Tuleva kaaslooja Henrik Karmo, kes on Indexo juhtkonnas, kirjastusärist tuttava Ain Lausmaa, Põhjala pruulikojast Enn Pareli ning OttoTamme.

Firmal on aktsiaid praegu 3 miljonit, IPO käigus suurendatakse aktsiate arvu 3,57 miljonini.

Ärilise poole pealt ollakse aga veel üsna alguses: näiteks 2021. majandusaastal suudeti potentsiaalsetelt pensionikogujatelt saada 1,6 miljonit eurot – samas suurusjärgus administratiivkuludega, mis indeksfondi puhul võtab kukalt kratsima: indeksitesse investeerimine on üsna automatiseeritud tegevus ning reeglina pole ettevõttes vaja üleliia palju rahvast seda protsessi haldama. Tänu maksuefektile jäädi aga napilt 9000 euroga plussi.

Ettevõte tegutseb praegu Lätis ilma vajaliku krediitilitsentsita, aga prospektis lubatakse, et see ei ole probleem: kui ettevõte seda 2 aasta jooksul hankida ei suuda, siis ostetakse aktsiad investoritelt tagasi.

1) Jauda 16-50 varade maht on 321 miljonit eurot, klientide arv üle 46 000

Ettevõtte plaan on, et kui praegu valitsevad nad umbes 7% Läti pensioniturust, siis 2027. aastaks on nende käes 20%.