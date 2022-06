USA paneb Vene kaitsetööstust väidetavalt abistanud Hiina ettevõtted musta nimekirja

Washington teatas, et taolised sanktsioonid saadavad «võimsa sõnumi» kõigile, kes toetavad Venemaa sissetungi Ukrainasse, vahendas Financial Times.

«Meie otsus saadab organisatsioonidele ja üksikisikutele üle maailma võimsa sõnumi, et need, kes püüavad Venemaad toetada, lõigatakse sidemetest USAga ära,» ütles USA asekaubandusminister Alan Estevez.

Musta nimekirja kandmisest teatati, kuna USA on üha enam mures Pekingi ja Moskva vaheliste sidemete tugevdamise pärast. Hiina on andnud juba varem märku valmisolekust anda Venemaale sõjalist abi ja see käivitas Washingtonis häirekellad. Samas tunnistavad USA ametnikud, et seni puuduvad tõendid selle kohta, et Hiina oleks säärast abi Venemaale osutanud.