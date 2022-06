Börsid kukuvad, juuni ähvardab võimsa languse lukku lüüa

Täna hommikul oli Aasia Dow üldindeks 1,3% languses. Futuurid ennustavad languspäeva ka USA börsidele, sest hommikul on S&P 500 indeksfutuur juba 1% languses.

Investoritele teevad muret kuuldused majanduse jahtumisest - näiteks USA küsitluste järgi on suurem osa ameeriklastest oma tarbimisharjumusi piirama hakanud - kiire inflatsioon, mis otsa ei taha saada ning intressimäärade tõus. Taustal terendab ka energiakriis, mis omakorda kaardid segi lüüa ähvardab.

Segased olukorrad on aga teadupärast pakkunud ettevõtlikele inimestele alati võimalusi. Ka muidu uimasevõitu suurtelt Euroopa börsidelt võib tänavu leida suuri tõusjaid. Näiteks Stoxx 600 indeksis on tänavune suurim võitja sõjatööstur Rheinmetall, mille aktsia on kerkinud 168%. Talle järgnevad Saab 76% ja K&S AG 55% suuruste tõusudega.