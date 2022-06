Hakkab pihta: Saksamaa suurim gaasifirma nuiab riigiabi

Uniper teatas kolmapäeva õhtul, et on nii hullusti plindrisse sattunud, et ilma riigiabita ta hädast välja ei rabele.

Saksamaa suurima gaasiimportija jaoks on probleemiks esiteks see, et Venemaalt tuleb oodatust palju vähem torugaasi. Teiseks on gaasi hind Euroopas koledal kombel tõusnud: kui juuni alguses oli megavatt-tunni hinnaks 83 eurot, siis augustikuu futuur kaupleb Hollandi andmete järgi 146 euro peal.