Taavet Hinrikuse ettevõte teenis miljardi euro suuruse kasumi

Hiiglaslik raamatupidamislik kasum tekkis põhjusel, et mullu Londoni börsil noteeritud Wise'i aktsiad klassifitseeriti ümber ettevõtte finantsinvesteeringuks. Wise'i aktsiatega tegi Notorius kaks muudatust.

Esiteks ei ole Wise enam sidusettevõte, sest Hinrikus lahkus Wise'i nõukogust. Teiseks ei kajastata Wise aktsiate väärtust mitte soetumusmaksumuses vaid peale börsiletulekut märgitakse nende väärtuseks see summa, millega aktsia 31. detsembril börsil kauples.

Eelmistest aastatest on Hinrikuse investeerimisfirmal kogutud 169,7 miljoni ulatuses jaotamata kasumit, mistõttu hiilgab Notoriuse 1,165 miljardi euro suuruse jaotamata kasumiga. Aruandest selgub, et dividendi Hinrikus tänavu võtta ei kavatse.

Samas tasub silmas pidada, et Notoriuse bilansis olevate Wise'i aktsiate väärtus on arvestatud 31. detsembri seisuga, mil Wise'i väärtpaber kauples 756 penni tasemel. Tänaseks on Wise'i aktsiahind kukkunud 60%, 298 pennini.