Investor Mari: juuni viis kontolt 2225 eurot

Kokkuvõttes on mul päris vee all kõige värskemad investeeringud: näiteks EfTENi uus kinnisvarafond, mille soetasin ikka kohe alguses 10,62 euro tasemelt, on nüüd 10 euro peale kolisenud ja mulle 100 eurot miinust toonud. Incap, värskuselt teine investeering on mul 228 euroga vee all. See on aga nohu Netflixi vastu, mis rahas on tootnud kahjumit 514 eurot. Ka Swedbanki aktsia pole siin palju parem.