Oma rahaportaali ehitavad eestlased: ostan aktsiaid siis, kui piinlik on

Investeerimisportaale on viimastel aastatel tekkinud nagu seeni pärast vihma. Eestlastest ehitavad seda teiste seas näiteks Lightyeari ja Fundvesti mehed. Viimastest räägivad kaasasutajad Sander Siim Vaher ja Rasmus Klaassen, kuidas neil kümne aasta pikkune portfelli ehitamine läinud on ja kas nad on suutnud oma vara börsilanguse eest kaitsta.

Rasmus Klaassen tunnistas, et tänavu on ta portfell umbes 5% langenud. «Mina ei kauple,» kinnitas mees, kes rääkis, et finantsjuhi tausta tõttu vaatab ta investeeringute valikul arve. Analüüsi alustab ta alati majandusaasta aruande lugemisest – seal on üldjuhul kõik vajalik kirjas. Kuidas saada aru, et midagi on valesti? Siin jälgib Klaassen üht rusikareeglit:«Vaata igasuguseid joonealuseid kommentaare, nn loomingulist raamatupidamist – kui ettevõte püüab väga palju selgitada, et kui poleks olnud seda ühte asja ja seda teist asja ja kolmandat asja, siis oleksime kasumis olnud, siis on see ohukoht,» ütles Klaassen.