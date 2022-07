Euroopas on nüüd uus krüptoseadus: bitcoin kaotas kogu oma viimaste päevade tõusu

Euroopa Liidu ametnikud said kokkuleppele uue krüptoseaduse osas. See toob uusi nõudeid kaasa nii tavainimesest kauplejatele kui ka teenusepakkujatele.

Nüüd tuleb krüptoplatvormidel võimudele - veel pole täpselt selge, kellele - teada anda igast tehingust, mis ületab 1000 euro piiri. Ainus, mida regulatsioon ei puuduta, on tehingud, mis tehakse väljapool kauplemisplatvorme tavakasutajate krüptorahakottide vahel. Seda lihtsal põhjusel, et neid tehinguid pole võimalik mõistliku ressursikuluga kontrollida.

Faktiliselt tahab Euroopa Liit aga seda, et lõppeks võimalus, krüptorahade puhul anonüümseid tehinguid teha ning et iga euro saatust saaks alates esimesest eurost jälgida, vahendab heise.de. See tähendab, et Euroopa Liidu kavandatava seaduse järgi, milles Euroopa Komisjonis eile kokku lepiti, peaks idendifitseerima kõik inimesed, kes oma raha eest krüptomünte ostavad.