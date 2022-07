Hiina lennuettevõtjad ostavad Airbusilt 292 lennukit

Hinnakirja kohaselt on Hiina tellimuste koguväärtus üle 37 miljardi dollari ehk 35,4 miljardi euro. Siiski on õhusõidukite tellimuste puhul tavapärased suured allahindlused. China Southern Airlines märkis ka ise oma teadaandes, et tegelik ostuhind oli madalam.

Need tehingud on esimesed suuremad lennukitellimused Hiinast umbes kolme aasta jooksul. Airbus ja Boeing on aastaid võidelnud maailma suurima rahvaarvuga riigi lennundusturul domineerimise nimel. Mõistagi kannatab sealne lennuliiklus jätkuvalt tõsiselt koroonapandeemia tagajärjel kehtestatud rangete piirangute tõttu. Suure nõudlusega lennukitüüpe, nagu Airbus A320neo, tuleb aga tellida mitu aastat ette, sest tootjate tellimusraamatud on eelkõige selles segmendis ülerahvastatud ja tootmine on pikaks ajaks ette reserveeritud.