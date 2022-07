Börsid püüavad õhkõrna tõusu

Mis puudutab gaasi, siis šokeeris eurooplasi Šveitsi energeetikaministri äsjane väljaütlemine, et riik ei saa garanteerida, et riigis oleks alati piisavalt gaasi. See tekitas taas hirme varustuskindluse pärast.

Investoreid kimbutab praegu ühelt poolt traditsiooniline madalama aktiivsusega kauplemisperiood, kuna paljud on puhkusel. Teisalt ei ole praegu näha ka üleliia palju positiivseid märke selle kohta, et inflatsioon tuure maha võtma ning energiašokk läänemaailmas taanduma hakkaks. See on tekitanud paljudes investorites suhtumise «ootame-vaatame».