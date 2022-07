Mitte ainult Eestis: kallis elekter on Saksamaal küttepuu hinna taevasse tõstnud

Küttepuu kiirest hinnatõusust Eestis on palju räägitud: inimesed püüavad leida alternatiive, kuidas tuba ilma gaasi ja elektrita soojaks saada. Erametsakeskuse väljatoodud esimese kvartali andmete järgi maksis küttepuu ümarpuit juba 45,4 eurot tihumeetri kohta. ERR kirjutas äsja, et küttepuu ruumimeetri hind on ületanud juuni lõpuks 100 euro piiri ning üks pakkuja müüb kasehalgude ruumi juba hinnaga 160 eurot.

Sakslastel on täpselt sama mure: täpsemalt kardetakse, et kui Venemaa gaasikraani kinni keerab, istutakse sellel talvel külmas. Sellepärast on need, kellel on võimalik ahje kasutada, jõudnud üsna kiiresti lahenduseni: selle talve elame üle puupliidi taga!