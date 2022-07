Täna LHV aktsiaga kaubelda ei saa

Täna on LHV aktsiaga kauplemine peatatud, oodatakse homset aktsiasplitti, mis ühe LHV aktsia 10ks lööb. See tähendab ka kohe 10 korda odavamat hinda, nii et praeguse taseme järgi peaksid investorid ühe aktsia eest välja käima praeguse 37 euro asemel 3,7 eurot.