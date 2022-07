Šveitslased ägavad ränga hinnatõusu all

Juba viiendat kuud tõusid hinnad kiiremini keskpanga 0–2-protsendisest inflatsioonieesmärgist. Selline areng kütab spekulatsioone, et Šveitsi keskpank jätkab intressimäära tõstmist.

«Šveitsi keskpank tõstis baasintressimäära -0,75 protsendilt -0,25 protsendini ja meie arvates on hea võimalus, et keskpank võib enne järgmist istungit erakorraliselt tõsta intressimäära,» kirjutas Capital Economicsi analüütik David Oxley kundedele. «Intressitõus võib toimuda enne septembrikuist korralist istungit – võimalik, et vahetult pärast Euroopa Keskpanga 21. juuli intressitõstmist.»