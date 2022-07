Toornafta hind tõuseb, kuna napp pakkumine on üle trupamas majanduslanguse hirmu

Euroala inflatsioon saavutas juunis järjekordse rekordtaseme, mis tugevdab Euroopa Keskpanga kiire intressitõusu argumente, samas kui USA tarbijate kindlustunne on langenud rekordtasemele. Kuigi hirm majanduslanguse ees on hetkel kõrge, pole see siiski piisav, et nafta hinda alla tuua.