SASil ajas üks häda teist taga, investorile on aktsia katastroof

SAS on pikka aega hädas. Pankrotikaitsega ennast päästa üritav Skandinaavia lennukompanii on püüdnud piloteerida suure võlakoorma, karmi konkurentsi ja kasvavate kulude tõttu tekkinud rahalistest raskustega. Turism on taastumas koroonast, mis on toonud kaasa järsu lennureisimise kasvu. Viimasega ei saa hakkama ei Euroopa lennujaamad ega lennukompaniid. Samal ajal leidsid SASi piloodid, et aeg on streikida, kuna pole põhjust rahul olla palga ega kulude kärpimise plaanidega.