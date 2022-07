Austraalia keskpank sai intressitõstmisel hoo sisse

Tegemist on järjest kolmanda kuuga, kui keskpank tõstab inflatsiooniga võitlemiseks intressimäära, isegi kui see ähvardab tuua kaasa majanduslanguse.

Keskpanga juht Philip Lowe lubas, et keskpank jätkab rahapoliitika normaliseerimist. Ta on veendunud, et majandus kannatab intressitõstmise välja. Tööpuudus on 50 aasta madalamal tasemele 3,9 protsendil ja vabade töökohtade arv ajaloo suurim. Perekondadel on ka pandeemia ajal tavaoludes ära kulunud tarvitamata jäänud rahajääk, mis kasvas pandeemia ajal 260 miljardi Austraalia dollarini ehk 172 miljardi euroni.