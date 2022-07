Majanduskasvu väljavaadete halvenemise märgiks langes Euroopa ühisraha dollari suhtes 1,6 protsenti 1,0257 dollarini, mis on madalaim tase alates 2002. aastast ning silmapiiril on euro ja dollari pariteet. Euro nõrgenemine on suuresti tingitud Euroopa aktsiate jätkuvast langusest ja maagaasi hinna järsust tõusust.