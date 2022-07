Börsid jätkavad langust

Euroopa aktsiaid hoiavad täna surve all jätkuvalt kaks teemat: energiakriis ja hirm selle laienemise ees ning teisalt inflatsioon, millele keskpangad siiani pole suutnud pidurit panna - sest juurpõhjus peitub tollessamas energiahindade rallis. Toimuv on euro suure surve alla pannud ning euro kaupleb dollari suhtes 1,02 tasemel, mis on madalaim näit viimase 20 aasta jooksul. Osad analüütikud ennustavad, et energiakriisi jätkudes odavneb euro niipalju, et kätte jõuab euro ja dollari pariteet ehk mõlemad valuutad on teineteise vastu samapalju väärt.