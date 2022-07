Euro kukub nagu kivi

Alates aasta algusest on euro dollari suhtes nõrgenenud 10,4%, viimase kolme aastaga on odavnemine olnud 8,5%. Ühisraha nõrkuse taga on hirm energiakriisi, jäiste uulte eest majanduses ja inflatsiooni ees. Kuigi Euroopa keskpank on vandunud, et teeb euro päästmiseks kõik, mis võimalik, oodatakse praegu pingsalt juuli lõpus toimuva pidavat intressimäärade tõstmist ja majandusanalüütikud püüavad aru saada, kas sellest piisab, et rallivale inflatsioonile päitseid pähe panna.