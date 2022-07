Investor Mari: tegin Balti börsil tugiostu

Nädalaga tuli portfelli juurde 831 eurot. Sellest 300 panin ise oma palgast, ülejäänu aga turu tõusmisest. Praegusel ajal on muidugi see häda, et võid näidata portfelli tõusu ja langust omale sobivalt mitu korda nädalas, kuna turud teevad igasugu trikke ja rahvas on nii ärahirmutatud, et hoiab börsilt üldse eemale.

Ma tegelikult lootsin, et kuu alguses annab mu varale sööstu LHV aktsia: sellega kauplemine pandi juba reedel jagunemise ootuses pausile, isegi esmaspäeval ei julgenud börs seda vabaks anda, nii et hakkasin juba mõtlema, et kui siis teisipäeval kauplemine algab, siis tulevad minusugused nagu paisu tagant ja äkki aitavad aktsiat kergitada.

Aga võta näpust, LHV aktsia on nüüd selle nädalaga kaotanud hoopis 2,7%. Minu positsioonis on splitijärgselt 250 aktsiat, kõik kenasti miinuses. Olen positsiooniga kaotanud 14,6% ehk 154 eurot. Olen põnevil, mis hakkab saama siis, kui Euroopa Keskpank intressi tõstab – kas siis tõesti automaatselt kergitab hindu ka LHV ja kas siis aktsia läheb üles nii nagu analüütikud mulle pangaaktsiate müügijutu juures rääkinud on.