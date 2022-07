Tallinna Kaubamaja Grupis toimuvad ümberkorraldused

Selver ja TKM King ühinevad. Käesolevaks ajaks on TKM Kinga jaekauplused suletud ja TKM King olemasolev hulgikaubanduse ärisuund ühendatakse Selveriga. TKM King varad, õigused ja kohustused antakse tervikuna üle Selverile. Ühinemise eesmärgiks on nii jalatsite kui ka teiste peamiselt supermarketi segmendile mõeldud tööstuskaupade maaletoomise koondamine Selverisse.

Käesoleval ajal pakutakse lojaalsusprogrammi Partnerkaart raames klientidele personaalset ostulimiiti, mis võimaldab Partnerkaardi ja Partner pangakaardi omanikel sooritada oste Grupi ettevõtete kauplustes ning e-poodides tasudes jooksva kuu ostude eest arvega järgmise kuu alguses (Kuukaart). Grupi finantsteenuste osutamine on otsustatud edaspidi koondada ühte tütarettevõtjasse, TKM Finants AS-i. Sellega seoses võõrandab Tallinna Kaubamaja Grupp Kuukaardi teenusega seotud käitise TKM Finants AS-ile. Käitise võõrandamine on kavas augustis 2022 ning sellega ei kaasne Kuukaardi klientidele muutuseid nendega sõlmitud lepingute tingimustes.

Grupi 100%-lisele tütarettevõtjale TKM Finants AS on käesolevaks ajaks väljastatud krediidiandja tegevusluba ning kavandatud toiminguga laiendatakse TKM Finants AS poolt pakutavate finantsteenuste portfelli. Käesoleval ajal toimub klientidele veelgi suuremat ostumugavust võimaldavate täiendavate finantsteenuste ettevalmistamine. Kavandatu kohaselt hakkab TKM Finants AS pakkuma eraisikutele ka järelmaksuteenuseid.