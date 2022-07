Investoritel on keerulised ajad, tahaks ahne olla, ent ei julge

«Kuigi tulistamise detaile pole teada, paistab riskivältimine hoogu koguvat ja üleilmselt võib aktsiaid tabada müügilaine,» ütles Saxo Capital Marketsi turustrateeg Charu Chanana Reutersile. «Jeen tugevnes ja aktsiad langesid ning see võib hoogu minna kui avanevad Londoni turud.»

USA keskpanga intresse sättiva komitee liige Christopher Waller rääkis eile turgu üles, märkides, et majanduslanguse hirmud on ülepingutatud. Sama komitee tine liige James Bullard märkis, et majandus võib teha pehme maandumise.