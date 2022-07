Nõrk Rootsi kroon survestab keskpanka võitlema rohkem inflatsiooniga

Rootsi kroon on G10 valuutade seas tänavu nii USA dollari kui euro suhtes halvemuselt teine valuuta. Kroon on kukkunud valuutakorvi KIX indeksi näol tasemeteni, mida pole nähtud alates pandeemia algusest.

«Kui kroon nõrgeneb edasi ja me saame suurema inflatsiooni, siis tuleb pidada silmas ka valuutakurssi ja see peaks panema tegutsema,» märkis ta. «On oht, et keskpank on liiga aeglane.»