SAS tühistab lende, aktsia hüppas üles

Kuigi kollektiivleppest ei saanud asja, püüab lennukompanii ja ametiühingud jõuda kokkuleppele, et tuua ära välismaale jäänud reisijad. SASi pressiesindaja sõnul on Taani pilootide ametiühinguga Dansk Metal käimas läbirääkimised, et selleks kasutaks 18 lennukit. Ametiühingud vajavad kinnitust, et neid lende ei kasutataks millekski muuks.