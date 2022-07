Wise’i endinest töötajast ettevõtjaks: Mihkel Aamer avaldab oma investeerimisideed

​Aamer teeb ühes Martin Sokuga ettevõtet Light­year, mis tahab pakkuda inimestele soodsamat aktsiatega kauplemise keskkonda. Endine Wise’i töötaja kinnitab, et raha pärast ta projekti ei vea. Aga kuhu ta ise oma raha paneb? Selgub, et Aameril on kaheastmeline rahakasvatamise süsteem.