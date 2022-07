Kõrge inflatsioon puhus ühte liiki väärtpaberitele elu sisse

USA riigikassa emiteeris kuue kuuga kuni maini 17,5 miljardi dollari väärtuses I-seeria säästuvõlakirju. Need pakuvad tänu inflatsioonile 9,62 protsendist intressi.

USA eraisikud saavad sellistesse võlakirjadesse aastas paigutada vaid kuni 10 000 dollarit. Neid võlakirju ei saa müüa vähemalt ühe aasta jooksul. Kui võlakiri müüa enne viit aastat, kaotatakse kolme kuu intress, kirjutab The Washington Post.

Ajaleht märgib, et USA riigikassas konto avamine, mis on selliste võlakirjade ostmise eelduseks, on väga vaevarikas ja aeglane protsess.