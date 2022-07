Textmagicu SMS platvormi käive kasvas 30%

Teise kvartali lõpuks oli kuine jooksev vaba rahavoog jõudnud rohkem kui 400 000 euroni. Kvartali keskmiseks kuiseks vabaks rahavooks tuli 370 000 eurot, kuid ettevõte prognoosib, et aasta lõpuks võiks kuine vaba rahavoog olla ligikaudu 300 000 eurot. Vaba rahavoog langeb, kuna ettevõte eeldab, et tulude kasv ei ole piisav täielikult investeeringute ja muude kulude kasvu katmiseks.

Textmagicu tegevjuht Priit Vaikmaa märkis, et kuna ettevõtte rahavoog on positiivne, oleks juhatuse hinnangul õigustatud positiivse tulemuse jagamine aktsionäridega. «Siiski ei saa Textmagic raamatupidamislikel põhjustel kasumit jaotada dividende makstes, kuna immateriaalse põhivara kulum sööb ära kogu kasumi. Seetõttu, nagu eelnevalt avaldatud, plaanib Textmagic, eeldusel, et vastav otsus kiidetakse aktsionäride poolt heaks, teha 2023. aasta alguses väljamaksed aktsionäridele, vähendades aktsiakapitali,» selgitas ta börsiteates.