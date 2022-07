Halvad uudised rõhuvad Euroopa börse

Saksamaad Venemaaga ühendavas merealuses gaasitorustikus Nord Stream I algavad täna hooldustööd, mis peatavad eeldatavasti gaasivood kümneks päevaks. Investorid aga kardavad, et tehakse «hooldust», mille tegelik põhjus on geopoliitiline Venemaa sõda Ukrainas. Samuti on kartus, et kümne päeva möödudes ei pruugi sinna Venemaalt gaasi enam tulla ja see lööks Euroopas talveks gaasimahutite täitmist.