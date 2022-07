Punktid Technologies kasvatas müüki

«Soome ja Läti tulemused on head ning on väga positiivne näha, et Soomest tulnud müügid on sel aastal pea kõik tulnud orgaaniliselt. Alles juunikuus suunasime sinna ka esimesed tasulised reklaamid, mis tõid kohe ka tulemust. Läti turgu toetame strateegilisema turundusega, et jätkata kasvu ja hoida olemasolevaid kliente,» ütles ettevõtte juhatuse liige Hannes Niid börsiteates.