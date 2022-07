Arco Vara: aasta esimeses pooles kinnisvaraturu aktiivsus langes

Turuaktiivsuse langus oli tema hinnangul juba enne Ukrainaga seotud sündmuste eskaleerumist suhteliselt ootuspärane, kuna pakkumiste arv on kõikide turusektorite lõikes vähenenud ning pakkumishinnad on märkimisväärselt tõusnud, vähendades potentsiaalsete kinnisvaraostjate hulka. Käesoleva aasta esimeses pooles suutis korteriturg siiski 2,2-protsendise kasvu juures tehingute arvult Eestis veidi jätkuvalt suureneda, kuid enamikes Eesti piirkondades võis siiski juba täheldada turuaktiivsuse langust ning see oli 4,1 protsendiga tugevaim Tallinnas.

Pakkumiste arv on nii korteri- kui ka elamuturul siiski jätkuvalt vähene, lähenedes Eestis keskmiselt kolmekuulisele müügitehingute mahule. Eliste sõnul võiks optimaalseks pidada 6- kuni 8-kuulist pakkumise mahtu, mis võimaldaks tänaselt tasemelt hinnatõusu aeglustumist. «Olukorras, kus elamispindade hinnatõus on olnud juba pikemat aega kiirem kui nende potentsiaalsete ostjate sissetulek, on viinud likviidsuse halvenemiseni ning selle taustal on juba märgata, et pakkumiste arv on asunud piirkonniti tänavu kevadest suurenema ning võib eeldada, et see jätkub ka 2022. aasta teises pooles,» märkis Eliste.