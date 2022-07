Twitteri aktsia nägi järsku langust pärast Muski loobumist ettevõtte ostmisest

Musk tegi pühapäeva õhtul Twitteris paar pilkavat postitust pärast seda, kui ettevõte teatas, et kaebab miljardärist ettevõtja kohtusse, et sundida teda tehingut sõlmima.

Musk ja Twitter on olnud eriarvamusel selle üle, kui paljud sotsiaalmeediaplatvormil olevad kontod on nõndanimetatud bot-kontod. Muski hinnangul pole Twitteri esitatud andmed taoliste kontode arvu kohta usaldusväärsed. Juristid tõid välja, et Musk on üritanud informatsiooni saada peaaegu kaks kuud järjest.