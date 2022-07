Investeerimisgurul on lihtne, kuid ebameeldiv soovitus

Peaaegu on mistahes investeeringule parim alternatiiv USA valitsuse üheaastased võlakirjad, kuna USA keskpanga intressitõstmiste tulemusena on majanduslangus üsna tõenäoline, selgitas kunagine PIMCO kaasasutaja.

Kuigi Wall Streetil on ütlus, et alati on kusagil mõni pulliturg, see tuleb lihtsalt üles leida, siis 78-aastane Gross märkis, et temal on küll seda keeruline leida.

«Olge kannatlikud,» kirjutas ta uudiskirjas. «USA valitsuse üheaastased võlakirjad 2,7 protsendise tootlusega on parem raha hoiukoht kui rahaturufondid ja ka parem peaaegu kõigist alternatiividest.»

1,2 miljardi dollari suuruse varandusega Gross läks varahaldusest 2019. aastal pensionile, kuid ta kirjutab aegajalt oma investeerimisalaseid vaateid, märkis Bloomberg.

Seekordses investeerimiskirjas leiab guru, et USA keskpank peaks võimalikult kiiresti tõstma baasintressimäära praeguselt 1,75 protsendilt 3,5 protsendini. Praegu on see turu keskmine tippintressivaade, kuhu intressitase peaks jõudma tuleva aasta esimeses kvartalis.

Gross märkis, et kui USA valitsuse 10-aastase võlakirja aastatootlus on umbes kolm protsenti, mis kujutab endast vähenenud riski, kuid vähe tulu.

«Ärge neid ostke,» ütles ta pikaajaliste võlakirjade kohta. «Aktsiate ees seisavad tulevikus ettevõtete majandustulemuste pettumused ning nad pole nii odavad kui arvatakse. Ärge ka neid ostke praegu.»

Toorainete osas märgib ta, et neil on hoog kadumas.

Tuginedes enda PIMCO 2013. aasta analüüsile, märgib ta, et maailm on jätkuvalt Hyman Minsky spekulatiivse rahanduse lõksus. See tähendab võimsat spekuleerimist, kus majanduskasvu toetamiseks on vaja üha suuremaid laenusummasid. Seetõttu ei saa USA keskpank tõsta liiga järsult ega kiiresti intressimäära, sest sellega ähvardatakse õhku lasta ülevõimendatud USA majandus ühes ülejäänud maailmaga.