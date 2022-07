Nafta alustas päeva langusega

Brenti toornafta barrel odavnes täna hommikul 2% languses ja kauples 104,9 dollari peal.

USA sort odavnes samal ajal 2,2% 101,8 dollari tasemele.

Kui ühelt poolt aitab hinda üleval hoida oodatavad sanktsioonid Venemaa naftale ning sellega kaasaskäiv varustusprobleem Euroopale, siis allapoole aitavad hinda suruda teated majanduskriisi lähenemisest - see omakorda tähendaks nõudluse olulist vähenemist.

Täna aitasid hinnalangusele hoogu anda teated Hiinast, kus mitmed linnad on hakanud taas koroonapiiranguid karmistama. Kuna Hiina on maailma suurim naftaimportija, siis panustasid kauplejad sellele, et nõudlus väheneb ning see aitas hinda alla viia.

Bloombergi andmetel lisab nafta hinnale survet tugevnev dollar, mis teeb kütuse paljude riikide jaoks veelgi kallimaks kui ta juba on ning sunnib tarbimist piirama. Ka Eesti Õliühing on välja toonud, et tänavu on näha kütusetarbimise vähenemist.

Rahvusvahelise Energiaagentuuri juht Fatih Birol kutsus samal ajal üles, et kui Venemaa naftale sanktsioonid kehtestatakse (täpsemalt on juttu Venemaa naftale hinnalae seadmisest), siis peaks kehtestatama hinnalagi ka Venemaa naftasaadustele, vahendas Reuters.