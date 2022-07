Hagen Bikes müüs kaks kastiratast rohkem

«Juuni osutus mitmeti ootuspäraseks – suurenenud on klientide ettemaksete osakaal ning kahjuks jätkuvalt ei ole me allhankijate protsessidega lõpuni rahul, mis on tarneaegu pikaks venitanud. Siiski oleme veel lubatud tarneaegadest kinni hoidnud ning suuremaid tagasilööke pole,» kommenteeris Hagen Bikesi juhatuse liige Kaspar Peek. «Ennast on õigustanud messidel osalemine – suurem osa müüke tuleb hetkel läbi seal kohatud kontaktide. Selles valguses lisasime oma plaanidesse ka Euroopa suurimal rattamessil, Eurobike’il, osalemise. Positiivse poole pealt oleme lisaks optimeerinud kulubaasi ning oleme valmis saanud uue rattamudeli – XL, millele oleme juba kogunud ka ettemakseid.»