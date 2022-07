Kuhu kadus Tallinna Kaubamaja grupi kasv? Asi pole Lidlis

Hoogustunud inflatsioonist mõjutatuna pöördus toidukaupade mahuline müük teises kvartalis langusesse. Paljude kaupade ja teenuste hinnad on maailmaturul kasvanud ning nende kandumist jaemüügi lõpphindadesse on jaekaubandusel võimatu vältida, teatas Kaubamaja.

Mitmetele Vene või Ukraina päritolu toodetele on tulnud leida alternatiivsed tooted, mille hinnatase on mõnevõrra kallim. Hindade kasv on tingitud suuresti elektri, gaasi ja kütuse kallinemisest, mis on oluliselt kasvatanud ettevõttete tegevuskulusid, mis omakorda kanduvad paratamatult edasi kõikide toodete ning teenuste lõpphindadesse, olenemata tegevusalast.