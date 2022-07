Microsoft tervitab uut majandusaastat töötajate koondamisega

«Teatasime täna vähestele töötajatele, et nende töökohad kaovad,» teatas Microsofti pressiesindaja.

Investorid kardavad intressitõusu ja majanduslangust, mille tõttu on Microsofti-laadsed kasvuaktsiad sattunud ebasoosingusse. Microsofti aktsia langes aasta algusest 22 protsenti, S&P 500 aktsiaindeks aga vaid 19 protsenti.

Esmaspäeval teatas analüüsifirma Gartner, et arvutite tarned, mis mõjutavad Microsofti Windows operatsioonisüsteemi müüki, vähenesid läinud kvartalil 13 protsenti. See on üheksa aasta halvim areng.