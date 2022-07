USA inflatsioon oli oodatust palju hullem

USA tarbijahinnad tõusid juunis plahvatuslikult, mis sillutab Föderaalreservile teed intressimäärade kiireks tõstmiseks, kuna ostjaid kimbutav inflatsioon näitab vähe märke aeglustumisest.

Aastane inflatsioon kiirenes mai 8,6 protsendilt juunis 9,1 protsendini, mis kõrgeim tase alates novembrist 1981, teatas USA tööministeerium.

Majandusteadlaste ootusi oluliselt ületavad andmed näitavad, et inflatsioonisurve on jätkuvalt tugev ja mõjutab peaaegu kõiki ameeriklaste eluaspekte, tõstes mitte ainult toiduainete ja kütuse, vaid ka eluaseme, arstiabi ja autode hindu. Ehkki bensiinihindade kasv on jätkuvalt peamiseks teguriks, aitasid ka selliste kaupade nagu rõivaste ja kodumööbli ootamatu kallinemine tõsta inflatsiooni näitajaid.

Oodatust kõrgemad inflatsiooninumbrid suurendavad märkimisväärselt tõenäosust, et keskpanga ametnikud tõstavad oma järgmisel kohtumisel intressimäärasid vähemalt kolmveerandpunkti võrra.

USA president Joe Bideni sõnul on inflatsiooninäitajad on sööstnud lubamatult kõrgele tasemele, kuid need ei peegelda siiski kõige hiljutisemaid arenguid.