Kanada keskpank tõstis järsult baasintressimäära

Kanada rahapoliitika järelevalveametnikud ütlesid, et majanduses valitseb selgelt ülemäärane nõudlus ning inflatsioon on kõrge ja laienemas. Samuti eeldavad ettevõtted ja tarbijad, et kõrge inflatsioon kestab kauem. Seetõttu otsustati kõrgemate intressimäärade kehtestamist ettepoole tuua, selgitas keskpank. Kanada keskpank hoiatas ka, et nad prognoosivad lähikuudel keskmiseks inflatsioonimääraks umbes kaheksa protsenti.