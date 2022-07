Eesti SEB kaotas kasumit

SEB teatas, et esimesel poolaastal suutis pank kasvatada müügitulu 88,8 miljoni euroni (2021. esimesel poolaastal 86,8 miljonit). Samas jäi kasum eelmise aasta omale pisut alla: kui mullu teeniti sama ajaga 50,7 miljonit eurot, siis tänavu 49,2 miljonit. Nõrgenemine tuli just teise kvartali tulemustest, sest esimeses kvartalis näitas SEB veel kasumikasvu. Laenukahjumeid oli 0,4 miljonit eurot, püsides tavapärasel tasemel.

SEB Panga juhatuse esimees Allan Parik tõi tänavu toimunust välja, et energiahindade järsk tõus on hüppeliselt suurendanud klientide huvi efektiivsemate energialahenduste vastu. « Toimub üleüldine valmistumine sügiseks ja talveks.»

«Klientide finantstervis on tugev ja pigem suurendatakse hetkel likviidsust, mis on keskkonda arvestades ka mõistlik. Aktsiaturgude langus on pannud osasid kliente kasutama soodsaid ostukohti, kuid on ka neid, kelle investeerimisind on vähenenud,» lisas Parik.