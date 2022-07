Eesti investeerimisfirma kaasas 25 miljonit dollarit

Ettevõtte lõid 2020.aastal endised Wise´i võtmetöötajad Mihkel Aamer ja Martin Sokk. Firma alustas Suurbritannias ning alates tänasest on see rakendus liikunud ka Euroopa Liidu riikidesse.

Rahakaasamine toimus Lightspeed Venture Partnersi eestvedamisel, kuid A-seeria rahastusvoorus osalesid taas ka ettevõtte algsed investorid Mosaic Ventures, Taavet+Sten ja Metaplanet, lisaks mitmetele uutele ning olemasolevatele ingelinvestoritele, teatas ettevõte. Teiste seas on ka tuntud ettevõtja ja investor Richard Branson. « Finantsturud on liialt kaua olnud keerulised, kõrge sisenemislävendiga ja täis segadusttekitavat keelekasutust. Martin, Mihkel ja Lightyeari tiim avavad investeerimismaailma kõigile — muutes selle läbipaistvamaks ning võimaldades inimestel läbi hariduse valida endale sobivaid tooteid,» selgitas Branson, miks ta Lightyeari investeeris.

Lightspeedi partner Nicole Quinn ütles, et hetkel ei eksisteeri ühtegi üle-Euroopalist investeerimisrakendust, nii et potentsiaal on tohutu.

«Olles Mihkliga mõlemad Eestist pärit, oleme me aastaid kasutanud mitmeid erinevaid investeerimisplatvorme, millest ükski ei ole ideaalne. Iga platvorm on kas Eestis kättesaamatu, sisaldab tohutuid vahendustasusid või on uskumatult keerulise kasutajakogemusega. Sealt tuligi otsus ehitada sobiv rakendus ise ning tuua see iga eurooplaseni. Aasta alguses kindlustatud Eesti litsents võimaldab meil tuua maailma börsiturud Euroopasse lihtsal ja taskukohasel viisil. Oleme väga elevil, et meiega on investoritena liitunud Nicole ja Lightspeed ning Sir Richard Branson, kes mõistavad meie missiooni ning toovad endaga pardale ulatusliku kogemuse edukate äride ehitamisel,» lisas Lightyeari kaasasutaja ja tegevjuht Martin Sokk.