JPMorgani ja Morgan Stanley tulemused valmistasid pettumuse

Suuresti seoses pankade viletsate tulemustega on võrdlusindeks S&P 500 liikumas viienda järjestikuse negatiivse kauplemispäeva poole. Indeks on õhtuse seisuga 1,4 protsendi võrra miinuses ning samuti levib Wall Streetil hirm, et USA Föderaalreservi agressiivsed meetmed hinnatõusu ohjeldamiseks võivad maailma suurima majanduse majanduslangusesse suruda.