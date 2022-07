Lätis algas tänane börsidebüüt tõusuga

Indexo IPO eesmärk oli kaasata kapitali uue panga loomiseks, kirjutab BNS. «Indexo tulevikupanga põhiidee on rahalise väärtusringluse loomine, mille keskmes on Läti. See tähendab, et me ehitame üles finantsinstitutsiooni, mida rahastavad kohalikud investorid, kelle raha kasutatakse kohaliku majanduse kasvatamiseks, mis omakorda loob uut väärtust ettevõtetele, ühiskonnale ja Indexo aktsionäridele. Aktsiate avalik noteerimine on selle väärtusringluse kriitiline komponent, et tagada aktsionäridele likviidsus ning edastada sõnumit läbipaistvast ja kaasaegsest juhtimisest,» ütles Indexo üks asutajatest ja juhatuse esimees Valdis Siksnis börsiteates.