Hiinas käärib kodulaenuvõtjate mäss

Juba nädalaid levivad sotsiaalmeedias ähvardused peatada laenumaksed pooleli kinnisvaraprojektidele. See süvendas investorite muret, et veerandi riigi kogutoodangust moodustava kinnisvarasektoriga võivad olla lood halvasti. Kinnisvaraarendus on viimasel paaril aastakümnel vedanud maailma suuruselt teise majanduse kasvu, kirjutab Reuters.