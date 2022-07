Poole aasta võrdluses on kõik Eesti pensionifondid miinuses

Väikseim miinus on poolaasta arvestuses LHV M ja L fondidel, mille langus oli 0,52 ja 1,12 protsenti. 12 kuu arvestuses olid need ainukesed fondid, mille vara väärtus kasvas, 2,03 ja 2,25 protsenti, selgub pensionikeskuse andmetest.

Kolme kuu arvestuses on pilt vaid natuke helgem – suurima langeja, SEB 100 fondi, varade väärtus vähenes 10,03 protsenti, järgnesid 8,78-protsendise langusega Luminori indekspensionifond Jätkusuutlik Tulevik ja 8,76 protsendiga LHV Roheline fond. Ka kolme kuu arvetuses ühegi fondi varade väärtus ei kasvanud.

Aasta arvestuses tegid suurimad kukkumised Luminori C ja B fondid, 12,32 ja 11,92 protsenti. LHV Rohelise fondi varade väärtus langes aastaga 11,86 protsenti.

Pikajalise tootluse vaade on aga positiivsem. Suurim positiivne tootlus viimase kolme aasta arvestuses on olnud Swedbanki 1990.–1999. aastal sündinute fondil, 10,44 protsenti. SEB indeksfond 100 kasvas samal aja 9,28 prrotsenti ja Tuleva Maailma Aktsiate fond 7,46 protsenti.

Kolme aastaga langes kaheksa fondi varade väärtus, enim, 2,83 protsenti, konservatiivse strateegiaga Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond. Samuti konservatiivse strateegiaga Luminori C fond ja SEB konservatiivne fond langesid samal ajal 2,76 ja 2,19 protsenti.