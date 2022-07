Tõotab tulla põnev börsinädal

Alanud nädalal on oodata, et Euroopa Keskpank alustab lõpuks intressitõstmise tsüklit. Turuintressid pole jõudnud ära oodata keskpanga ärkamist, millest annab märku 0,532 protsendini tõusnud kuue kuu euribor. Selle ees pole enam miinusmärki. Erinevalt kodulaenu võtjatest pakub intressitõusust investoritele suuremat huvi Euroopa Keskpanga uus tööriist, millega plaanitakse alandada euroala kõrge võlakoormusega riikide (eelkõige Itaalia) kasvanud laenukulusid.

21. juulil peaks hakkama taas liikuma maagaas mööda Nord Stream 1 torujuhet, sest hooldustööd saavad läbi. Kas see ka hakkab juhtuma või kasutab Venemaa maagaasi poliitilise instrumendina Euroopa vastu, selgub varsti. Loodetakse, et gaas hakkab liikuma, kui kui ei hakka, siis peab arvestama suuremate riskidega.

Jätkub teise kvartali majandustulemuste avaldamise hooaeg. Seni on USA S&P 500 indeksisse kuuluvatest ettevõtetest avaldanud tulemused 35 kompaniid, kellest 80 protsendi tulemused on ületanud analüütikute ootuseid. Näib tugev tulemuste avaldamise hooaeg, kuid seni on avaldatud tühisel määral kvartalinumbreid. Analüütikud on ka alandanud ootuseid, mille tõttu on ettevõtetel lihtsam latti ületada. Kui kvartali alguses ootasid analüütikud indeksisse kuuluvatelt ettevõtetelt kokku aastaga 6,8 protsendist kasumikasvu, siis nüüd oodatakse vaid 5,6 protsendist tulemuste edenemist.

Tallinna börsil on täna oodata Baltika teise kvartali aruannet. Ettevõte vahetas hiljuti juhti, seega võib loota, et ettevõte kommunikeerib mida on plaanis teha teisiti, kui üldse. Samuti on huvitav, kui negatiivne on omakapital ja mida on plaanis selle vastu ette võtta.