Baltic Horizon Fondi osaku puhasväärtus kasvas

Raamatupidamislik puhasväärtus ilma edasilükkunud tulumaksukohustust ja intressiderivatiivide õiglast väärtust arvestamata ehk EPRA osaku puhasväärtus oli juuni lõpu seisuga 1,2015 eurot osaku kohta, mis on 0,71-protsenti rohkem kui maikuus.

2022. aasta juuni auditeerimata konsolideeritud üüritulu vähenes eelmise kuuga võrreldes 1,5 miljonile eurole, maikuus oli üüritulu 1,6 miljonit eurot. Vähenemine on peamiselt seotud Europa ostukeskuse üürnikele rekonstrueerimisega seoses antud üürisoodustustega. Teised kinnisvaraobjektid ületasid enamasti mai tulemusi.

2022. aasta juuni lõpus viis portfelli uued hindamised läbi sõltumatu kinnisvarahindaja Colliers. 30. juuni seisuga kasvas Baltic Horizon Fundi portfelli õiglane väärtus 335,6 miljoni euroni, eelmise aasta 31. detsembri seisuga oli see 327,4 miljonit eurot. Tänavu juunis tõi portfelli ümberhindlus õiglase väärtuse kasumi 200 000 eurot, see kasvas 0,1 protsenti portfelli väärtusest. Võrreldes varasemate hindamistega mõjutasid portfelli väärtuse muutust peamiselt suurenenud üüride indekseerimine ja rahavoogude eeldused, mis on seotud kõrge inflatsiooniga kogu Euroopas.