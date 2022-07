Viis küsimust Euroopa Keskpangale: mida teeb keskpank edasi?

«Teistest keskpankadest on Euroopa Keskpanga ees palju keerulisemad valikud,» ütles Barclaysi Euroopa analüüsijuht Silvia Ardagna.

Investoritel on viis küsimust.

Tõenäoliselt. Üsna tõenäoliselt tuleb inflatsiooniga võitlemiseks 0,25 protsendipunkti võrra intressimäära tõstmine. Inflatsioon ulatub juba 8,6 protsendini. Viimati tõstis keskpank intressimäära 2011. aastal. -0,5 protsendine hoiuseintressimäär on olnud negatiivne aastast 2014.

Arvestades euro nõrkust ei saa ka suuremat, 0,5 protsendipunkti suurust intressitõusu välistada, kuid osade ökonomistide sõnul pole see majanduskasvu raskusi arvestades tõenäoline.

Kõvasti laenu võtnud maade võlakirjaintressid on kerkinud ja Euroopa Keskpank peaks avalikustama uue meetme nende ohjeldamiseks. Sisuliselt tähendab see taas uut võlakirjade turult otsmise programmi, kuid pole veel selgust, kas öeldakse välja selle suurus või kestvus, rääkisid allikad Reuterile.

Kui rahaümbrik on suur, tõstaks see investorite kindlustunnet. Kui lahknevate võlatootluste ohjeldamiseks trükitakse liiga vähe raha, siis võivad investorid pettuda. Samal ajal surub Itaalia poliitiline olukord ka intressitõusuta Itaaliale laenu andmist kulukamaks.

Investoreid huvitab, kas septembrikuine suur intressitõus on veel kavas, arvestades gaasijamade tõttu Euroopa majanduse halvenenud väljavaateid. Rahaturul on hakatud tõmbama intressitõusu ootuseid väiksemaks, kuna analüütikute sõnul jääb ajaline aken intressitõstmiseks aina ahtamaks.

Septembris peaks välja tulema Euroopa Keskpanga värske majandusprognoos, kuid pole kahtlustki, et pressikonverentsil küsitakse keskpanga juhilt Chrsitne Lagarde’ilt ka selle kohta.

Tuleva aasta majanduskasvu ootused on juba väiksemad. Kui varem prognoosis Euroopa Komisjon tulevaks aastaks 2,3 protsendist majanduskasvu, siis nende värske euroala majanduskasvu prognoos on vaid 1,4 protsenti.

Euro kukkus esmakordselt kahe aastakümne jooksul võrdseks USA dollariga. See peaks kujutame endast Euroopa Keskpangale probleemi. Eurol kukkuda laskmine suurendab inflatsiooni, mis on juba kaugelt üle kahe protsendise inflatsioonieesmärgi. Kui valuuta osas võetakse jõulisem seisukoht või tõstetaks rohkem ja kiiremini intressimäära, annaks see majandusele löögi.