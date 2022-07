Baltika oli teises kvartalis kahjumis

Baltika käive kukkus 3,2 miljonilt eurolt 2,3 miljoni euroni. Ettevõtte omakapital on juba -2,035 miljonit eurot.

Ettevõte põhjendab, et Ukraina-Venemaa sõjast tingituna poodide külastus Baltikumis kahanes. Baltika jätkas kahjumlike poodide sulgemist. Teises kvartalis suleti üks kahjumlik pood. Enim on kahjumlikke poode Eestis, kus need peaks suletama 2022. aasta lõpuks.